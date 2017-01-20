Почему Оганесяна надо срочно выпустить из "Крестов"

В «Тревожном городе» заместитель главного редактора «Фонтанки» Евгений Вышенков популярно объясняет ведущей Венере Галеевой, чего не хватило городским парламентариям, чтобы сделать наконец Мариинский дворец источником новостей.

И за пять минут доказывает — на фактах, а не на пальцах, — что экс-вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян не мог ничего украсть со строительства стадиона на Крестовском острове. Потому что не может мышка съесть слона. Но остается открытым вопрос: если Оганесян ни при чем, то кто же должен сидеть в "Крестах" с его крысой?