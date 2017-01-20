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20.01.2017 18:00
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Почему Оганесяна надо срочно выпустить из "Крестов"

В «Тревожном городе» заместитель главного редактора «Фонтанки» Евгений Вышенков популярно объясняет ведущей Венере Галеевой, чего не хватило городским парламентариям, чтобы сделать наконец Мариинский дворец источником новостей.
Почему Оганесяна надо срочно выпустить из "Крестов"

И за пять минут доказывает — на фактах, а не на пальцах, — что экс-вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян не мог ничего украсть со строительства стадиона на Крестовском острове. Потому что не может мышка съесть слона. Но остается открытым вопрос: если Оганесян ни при чем, то кто же должен сидеть в "Крестах" с его крысой?

 

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