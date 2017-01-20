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20.01.2017 17:52

Миллер доложил Путину о новых газовых рекордах

Глава «Газпрома» проинформировал президента РФ об итогах деятельности компании в 2016 году. Алексей Миллер доложил Владимиру Путину о новых рекордах в экспортных поставках голубого топлива.

"Мы достигли рекордных объёмов поставки газа в дальнее зарубежье в 2016 год, прирост составил 12,5 процента, объёмы поставки – чуть меньше 180 миллиардов кубометров газа. Это исторические показатели, таких объёмов не было во времена СССР и во времена новой России. И доля «Газпрома» только за один год на европейском газовом рынке возросла на три процента и составила 34 процента", – цитирует Алексея Миллера пресс-служба Кремля.

При этом Миллер особо отметил, что самую большую динамику в абсолютных цифрах показал рынок номер один – рынок Германии: он прирос на 4,5 миллиарда кубометров газа. "Мы в Германию поставили 49,8 миллиарда кубометров, это на 10 процентов больше. При этом мы фиксируем, что сейчас, с начала 2017 года, рекорды продолжаются", – сказал он.

"Мы уверенно вышли в течение последних двух недель на объёмы поставки в дальнее зарубежье более 600 миллионов кубометров газа в сутки, и сегодня, 20 января, зафиксировали новый исторический рекорд суточной поставки газа в дальнее зарубежье: за 19 января, за вчера, поставлено 627,2 миллиона кубометров газа. Такого не было никогда", – подчеркнул глава "Газпрома".

При этом магистральный газопровод «Северный поток» загружен на свою максимальную техническую возможность. "Мы уже более 10 дней поставляем по этому газопроводу 167,4 миллиона кубометров газа, это на 11,1 процента больше, чем проектная мощность", – добавил Миллер.


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