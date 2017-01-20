"Ладожскую" открыли для пассажиров

Сотрудники метрополитена убрали осколки плафона с эскалатора, из-за которых в Петербурге закрывали станцию "Ладожская".

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе петербургского метрополитена, станция "Ладожская" открыта на вход для пассажиров и работает в штатном режиме: сотрудники подземки убрали осколки разбитого плафона с эскалатора, работающего на спуск.

Осветительный прибор разбил неизвестный хулиган, который скрылся с места происшествия.

Напомним, станция была закрыта на вход в 16:50.