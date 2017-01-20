Ленстройтрест построит на Петровском острове два жилых комплекса бизнес-класса

Группа компаний «Ленстройтрест» начинает строительство двух жилых комплексов классов «А» и «В» на Петровском острове.

Получены разрешения на возведение многоквартирных жилых домов на Петровской косе. Застройку будут вести ООО «Северная территория» и ООО «Остров», аффилированные с Ленстройтрестом через ПО «Ленстройматериалы».

- Петровский остров – это единственное сейчас место в Санкт-Петербурге, окончательный архитектурный облик которого, несмотря на престиж и живописность, еще не сформирован. Наши объекты – два жилых комплекса на северном и южном берегах острова – будут работать на формирование статуса этой территории как локации минимум бизнес-класса, – отметил член Совета директоров Ленстройтреста Дмитрий Карпушин.

Северный проект (на участке площадью около 1,4 га), задуманный как более камерный и дорогостоящий – это одно здание, в силуэте которого угадывается образ солодовни Пивомедоваренного завода "Бавария" (1911-1912 годы постройки).

Основной – северный – фасад дома выходит на набережную реки Малая Невка.

ЖК "Петровская доминанта" (южный участок)

Южный участок (площадью около 2,4 га) предусматривает жилой комплекс из трех корпусов, объединенных подземным этажом, в котором размещается закрытая автостоянка. В западной части участка формируется общественная площадь.

Канонический архитектурный облик зданий позволил разработать интересные планировки жилья. В обоих жилых комплексах предусмотрено значительное количество квартир с прекрасными видами – на яхт-клуб, на Малую Невку и Крестовский остров, а также на динамичную панораму Петровского фарватера. «От облика обоих жилых комплексов мы совершенно сознательно добивались ощущения «хорошо образованной буржуазности»», – отметил Дмитрий Карпушин.

Общий объем инвестиций в проект составит порядка 15 млрд рублей. В числе соинвесторов – российские и зарубежные банки и крупный негосударственный российский пенсионный фонд.

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

