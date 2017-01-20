В банке на Ленинском работу дымогенератора приняли за пожар

В Сбербанке работу дымогенератора приняли за пожар, очевидцы сообщили "Фонтанке" о том, что в офисе банка на Ленинском проспекте в Петербурге задымление и, возможно, возгорание.

Однако, как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Северо-Западного банка Сбербанка, в филиале в доме 168 по Ленинскому проспекту 20 января около 17 часов сработала охранная система с использованием дымогенератора. Он создает дымовую завесу как препятствие для налётчиков. Срабатывает устройство при противоправных действиях и при попытках вскрыть банкомат.

Подобными генераторами оборудованы большинство зон банка. Их действие безопасно для клиентов, уверили в пресс-службе. После осмотра банкомата специалистами офис открыт и работает в штатном режиме.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанке» сообщили, что вызовов по указанному адресу у них нет.

Напомним, что аналогичное устройство сработало 14 января в филиале банка на проспекте Культуры, 22.