"Ладожская" закрыта на вход из-за разбитого плафона

Осколки плафона собирают сотрудники метро на эскалаторе станции "Ладожская" в Петербурге.

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе петербургского метрополитена, сегодня в 16.50 была закрыта на вход станция "Ладожская". "Из-за разбитого плафона был остановлен эскалатор на спуск, сейчас убирают осколки. Два других эскалатора работают на подъем", – уточнила пресс-секретарь подземки Юлия Шавель.

Напомним, в метро Петербурга недавно стали устанавливать новые осветительные приборы. Не исключено, что их появление связано с регулярными актами вандализма – битьем плафонов пассажирами.