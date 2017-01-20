ЖК «Образцовый квартал 2» аккредитован в Связь-Банке

ЖК «Образцовый квартал 2» строится в рамках Проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Петербурга.

Благодаря высокому темпу производимых работ жилой комплекс «Образцовый квартал 2» аккредитовали уже в 10 банках – Банк Санкт-Петербург, Абсолют Банк, СМП Банк, РоссельхозБанк, ДельтаКредит, ВТБ24, УралсибБанк, ВТБ Банк Москвы, Сбербанк и Связь-Банк.

Этот небольшой уютный квартал состоит из четырёх домов. Строятся дома по кирпично-монолитной технологии. В каждом доме по четыре этажа и мансарда. Для комфорта будущих жителей в домах устанавливаются лифты, которые будут опускаться до уровня земли. Это позволит без лишних усилий подняться к своей квартире и с велосипедами, и с колясками.

Внутреннее пространство двора станет безопасным. Места для парковок расположатся с внешней стороны жилого комплекса. Во внутреннем пространстве двора будет детский сад, окружённый живой зелёной изгородью, а также детские и спортивные площадки.

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» особое внимание уделяет озеленению своих кварталов. На весну уже запланированы совместные с новосёлами соседнего уже сданного ЖК «Образцовый квартал», акции по высадке деревьев и кустарников. Вдоль дома №1 ещё осенью высадили еловую аллею, в будущем можно будет встречать Новый Год всем кварталом.

Планировки здесь на любой вкус. Есть просторные с возможностью объединения кухни и гостиной, особенно интересен мансардный этаж, где потолки, достигающие 4,47 м, позволят воспроизвести атмосферу загородного дома. Ещё осталось пять квартир по специальному предложению.

Безопасный двор, малоэтажность, зелёный район, близость города Пушкин, отличная транспортная доступность – эти и многие другие преимущества позволяют сделать выбор в пользу квартиры в ЖК «Образцовый квартал 2».

Благодаря законченным строительно-монтажным работам теперь возможно посещение объекта.

В отделе продаж, расположенном рядом с объектом, вам всегда помогут с подбором квартиры, дадут консультацию по ипотечному кредитованию и помогут с юридическим сопровождением сделки.



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