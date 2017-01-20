Четверо налетчиков, отнявших у коммерсантов четверть миллиона и иномарку, задержаны в Петербурге

Четверо налетчиков, отнявших у двух бизнесменов четверть миллиона и иномарку, задержаны в Петербурге, нападение произошло летом в Петроградском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Петербургу, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали четверых членов этнической преступной группы, которых подозревают в разбое и вымогательстве (статьи 162 и 163 УК РФ).

По версии следствия, 29 июня 2016 года злоумышленники напали на двоих коммерсантов в жилкомсервисе на Большой Монетной улице, жестоко избили их и под угрозой физической расправы отобрали 265 тысяч рублей и 900 долларов США, а также автомобиль «Ауди А6».

Кроме того, они вымогали автомобиль «Ниссан» и еще один миллион рублей.

Решается вопрос об аресте подозреваемых.