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20.01.2017 17:12
Итоги недели с Андреем Константиновым: Трамп идет!
Итоги уходящей информационной недели подводит писатель, гендиректор АЖУРа Андрей Константинов. Главный герой сегодняшнего выпуска программы - Дональд Трамп. Ведущая программы - Надежда Мадзалевская.
Вечером 20 января Барак Обама передает Дональду Трампу чемоданчик с красной кнопкой и мастер-ключ от всех российских парадных. Но в каждой шутке, как известно, есть только доля шутки. Так что надо еще разобраться, чего ожидать от всенародно избранного, но не популярного в образованных кругах президента США:
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