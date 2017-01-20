Итоги недели с Андреем Константиновым: Трамп идет!

20.01.2017 17:12

Итоги уходящей информационной недели подводит писатель, гендиректор АЖУРа Андрей Константинов. Главный герой сегодняшнего выпуска программы - Дональд Трамп. Ведущая программы - Надежда Мадзалевская.

Вечером 20 января Барак Обама передает Дональду Трампу чемоданчик с красной кнопкой и мастер-ключ от всех российских парадных. Но в каждой шутке, как известно, есть только доля шутки. Так что надо еще разобраться, чего ожидать от всенародно избранного, но не популярного в образованных кругах президента США: