В УФАС недовольны "женщинами с пониженной социальной ответственностью" в рекламе

Члены общественного совета по рекламе при управлении Федеральной антимонопольной службы по Петербургу сочли недопустимой в культурной столице рекламу с «частями тел женщин с пониженной социальной ответственностью". При этом нарушения закона в спорных баннерах должностные лица все-таки не усмотрели.

Как сообщает пресс-служба УФАС Петербурга, 19 января состоялось заседание общественного совета по рекламе, участники которого обсудили постеры телеканалов "ТНТ" и "Пятница", размещенные на городских улицах. Например, рекламе сериала "Универ", по мнению членов совета, нет места в культурной столице, так как она "спекулирует на частях тел женщин с пониженной социальной ответственностью". При этом эксперты признали, что в данном случае речь идет скорее о нарушении этических норм, нежели законодательства.

Затронули в ходе совещания и постер передачи "Ревизорро" с изображением телеведущей Елены Летучей в образе, судя по всему, фельдмаршала Кутузова, со слоганом "Лена Летучая идет на Москву!". Эта реклама вынудила неназванного петербуржца написать заявление. Рассерженный горожанин считает, что в этом плакате идет подмена ценностей и разрушение основ патриотизма, а сама телепрограмма и вовсе "может оказать вредное влияние на обороноспособность страны". В этом случае так же нарушения закона не усмотрено, хотя участники дискуссии согласились с заявителем. При этом руководитель УФАС Вадим Владимиров отметил, что здесь изображена хотя бы одетая женщина.

Недовольный Леной Летучей заявитель пожаловался и на плакат сериала "Экс на пляже", который пропагандирует "свободные отношения" и отказ от почитания семейных ценностей, по мнению экспертов. Члены общественного совета отметили, что постер вреден еще и тем, что изображенный в компании девушек полуобнаженный мужчина держит в руках предмет, напоминающий вилы, а "игры в открытых водоемах с такими небезопасными предметами могут привести к травмам как взрослых людей, так и детей".

Хотя формально все вышеперечисленные постеры не нарушают закона о рекламе, Общественный совет по рекламе Санкт-Петербурга решил обратиться к руководству каналов "ТНТ" и "Пятница" с рекомендацией более тщательно подходить к разработке своих плакатов.

Напомним, термин "женщины с пониженной социальной ответственностью" появился с легкой руки президента Владимира Путина. В ходе пресс-конференции 17 января глава государства посвятил полторы минуты своей речи секс-работницам. Комментируя слух, что избранный президент США Дональд Трамп якобы находится на "крючке" у российских спецслужб после того, как несколько лет назад в Москве коротал время в обществе проституток, Путин назвал информацию про "девушек с пониженной социальной ответственностью" фальшивкой. Но добавил: "Но и они у нас, безусловно, самые лучшие в мире, безусловно".