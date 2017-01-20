Онлайн-кассы не пошли в массы

Тысячи торговых точек Петербурга могут остановить продажи из-за неготовности к переходу на кассы нового образца, предупреждают обслуживающие их сервисные компании. «Фонтанка» разобралась, насколько опасения оправданы.

С 1 февраля ФНС прекратит регистрировать кассовую технику старого образца, что станет первым этапом перехода на так называемые онлайн-кассы. Однако участники рынка просят отсрочить их внедрение – производители не готовы обеспечивать их необходимым оборудованием в нужном объёме, а ретейлеры не торопятся его внедрять.

Поправки в законодательство о переходе на новую кассовую технику были приняты летом 2016 года. Главным их отличием от нынешних устройств является возможность передавать в ФНС сведения о финансовых операциях в режиме реального времени. Вводя такое требование, налоговики рассчитывали вывести бизнес из тени, увеличить поступления в бюджет. Определенные преимущества обещали и предпринимателям – к примеру, возможность не печатать бумажный чек, а отправлять его по электронной почте или в виде смс, что должно сильно упростить жизнь интернет-магазинам.

Полностью перейти на новую технику все предприятия торговли и сферы услуг должны лишь к 1 июля. Исключение составят предприниматели, которые платят единый налог на вмененный доход или используют патентную систему, — для них срок отодвинут до 1 июля 2018 года.

Крупные ретейлеры, которых опросила «Фонтанка», обещают уложиться с переходом на онлайн-кассы в положенные сроки. Однако у малого бизнеса проблемы могут возникнуть гораздо раньше, предупреждают компании, которые специализируются на продажах и обслуживании касс.

Дело в том, что уже 1 февраля 2017 года ФНС перестанет регистрировать кассы старого образца. Причем, покупать новую технику или модернизировать старую придется не только предпринимателям, которые создают бизнес с нуля или открывают новый магазин, но и тем, у кого подошел срок замены блока под названием ЭКЛЗ (электронно-контрольная лента защищенная, меняется раз в 13 месяцев — прим.ред.). По оценке участников рынка, сейчас в России 1,3 млн активных касс, то есть можно предположить, что начиная с февраля замене будут подлежать около 100 тыс. устройств в месяц. И если крупные сети в основном подготовились и запаслись ЭКЛЗ заранее, то для малого бизнеса новые правила могут стать неприятным сюрпризом.

Чтобы соответствовать закону, на кассах вместо ЭКЛЗ должны быть установлены так называемые фискальные накопители, пояснил «Фонтанке» генеральный директор «Сервис ККТ» Алексей Маслов. Однако заводы-изготовители (ЗАО «Атлас-карт» и ООО «РИК») не успевают производить данное оборудование в достаточном количестве. По словам Маслова, «Сервис ККТ» направила на этой неделе обращение в администрацию президента с просьбой разрешить использовать старую технику и после 1 февраля, а также ведет сбор подписей для подачи аналогичной петиции в Государственную думу.

«Действительно, дефицит оборудования существует. И те, кто не подготовился заранее, рискуют не успеть это сделать сразу после 1 февраля», – комментирует Арсений Пасенко, генеральный директор поставщика касс Life Pay. В соответствии с изменениями в КоАП, которые были приняты одновременно с поправками в налоговый кодекс, не предоставление ФНС данных о продажах предусматривает штраф до 100% от не пробитой выручки. Таким образом, невозможность работать с новыми кассами может привести к остановке торговли, считает Арсений Пасенко.

Получить комментарий от ФНС на момент публикации не удалось. По словам одного из участников рынка, неофициально ведомство дало понять, что не будет устраивать жестких проверок до 1 июля. Но даже если так, расслабляться не стоит.

В декабре ФНС сообщала, что на тот момент зарегистрировано всего 7,5 тыс. онлайн-касс. Активность, в основном, проявляют крупные ретейлеры. Например, в Петербурге это «Лента», «Юлмарт», «220 Вольт», «Бургер Кинг», «Мегафон», говорит Николай Жмуренко, директор оператора фискальных данных OFD.ru. О пилотных проектах по внедрению онлайн-касс «Фонтанке» также рассказали компании «Интерторг», «Дикси», "Реалъ" и Ozon.ru.

А вот малый бизнес либо вовсе не осведомлен о новых правилах, либо не готов работать по ним технически, отмечает Николай Жмуренко. К примеру, договор с оператором фискальных данных нельзя заключить, не обладая так называемой квалифицированной электронной подписью (КЭП).

«Это становится проблемой, так как они (малый бизнес — прим.ред.) или срочно разбираются в технологии и покупают КЭП, либо серьезно тормозят с подписанием договора и переходом на новую систему работы», – пояснил топ-менеджер.

Не все гладко и у поставщиков кассовых решений. По данным OFD.ru, из примерно 200 моделей кассовой техники сертифицированы и модернизированы меньше половины.

«Ряд клиентов ждет, когда устройства, которыми они уже пользуются, появятся в реестре на сайте ФНС. Ретейлеры, со своей стороны, не всегда успевают правильно доработать софт под новые требования», – комментирует Николай Жмуренко.

Компании, уже приступившие к использованию новых касс, подтверждают наличие сложностей. К примеру, петербургский сервис доставки продуктов из супермаркетов iGooods столкнулся с проблемами при регистрации онлайн-кассы.

«Программное обеспечение, отвечающее за исправление ошибок, не отлажено. Если допущена малейшая неточность, сделать ничего нельзя — только завести новую кассу. Хорошо, что наш поставщик согласился произвести замену», – рассказал «Фонтанке» генеральный директор компании Григорий Кунис.

Кроме того, до недавнего времени на создаваемых системой чеках отсутствовали некоторые данные, которые требовала ФНС. До сих пор не работает сервис отправки чека по смс, хотя договор предусматривает такую возможность.

«Нам обещают, что к 1 февраля проблемы устранят, но где гарантия, что все так и будет, и что у клиентов и у налоговой не возникнет к нам претензий», – комментирует предприниматель.

Но у пассивности бизнеса есть и другое объяснение. Стоимость кассы нового образца составляет 35 тыс. рублей, модернизации прежней — около 10 тыс. Кроме того, примерно 3 тыс. рублей в год необходимо платить за каждую кассу оператору фискальных данных, который является посредником между ретейлером и налоговой. Поставщики касс и услуг по их автоматизации всерьез опасаются, что вместо того, чтобы переходить на новое оборудование, многие предприниматели предпочтут уходить в тень.

«На конференциях, которые устраивала налоговая, уже высказывалась позиция, что пока мы модернизировать не будем, дождемся того, как будут выставляться штрафы», – рассказал один из участников рынка.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»