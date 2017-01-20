Армия США потребовала создать ракету с квадрокоптерами-камикадзе

Армия США потребовала разработать ракету с кассетной боеголовкой, которая выпускает рой квадрокоптеров-камикадзе, находящих цель и взрывающихся рядом с ней.

Об этом пишет Lenta со ссылкой на Defense News.

Оборонному комплексу США поставлена задача создать ракету, которая несет в себе множество квадрокоптеров для поражения сразу нескольких целей. При раскрытии кассеты дроны гасят начальную скорость, самостоятельно обнаруживают цели, «приземляются» на них и выбрасывают «ударное ядро», образующееся при подрыве бортового заряда взрывчатки за счет обжатия его металлической облицовки.

В качестве потенциальных целей для таких боеприпасов названа бронетехника, автотехника, крупнокалиберная артиллерия, полевые склады горючего и боеприпасов.