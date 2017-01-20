«Велосипедизация» начала общественные слушания проекта велополосы вдоль Фонтанки

Открытое обсуждение проекта велодорожки вдоль реки Фонтанки в Петербурге 19 января начало сообщество «Велосипедизация». Полоса для велосипедистов должна появиться на набережной в 2017 году.

Как сообщает на своем сайте «Велосипедизация», рассматриваются 4 варианта организации движения, в зависимости от положения велодорожки и полосы с припаркованными автомобилями. Критериев для оценки 23 — безопасность, удобство водителей и велосипедистов, возможность согласования с ГИБДД.

После обсуждения активисты выберут лучшее решение и предложат его комитету по развитию транспортной инфраструктуры.

В декабре прошлого года проект первой велодорожки в центре города победил в конкурсе «Мой бюджет». Активист «Велосипедизации» Стас Иванов предложил построить дорожку вдоль Фонтанки – от набережной Невы до Гороховой улицы. Ее длина должна составить 5,5 км.