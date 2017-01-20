Губернатор Липецкой области: Новые инвесторы перезапустят Roshen за две минуты

Закрытая решением украинской группы Roshen кондитерская фабрика в Липецкой области может быть перезапущена новыми инвесторами в случае продажи актива.

Об этом RNS заявил губернатор региона Олег Королев.

«Фабрика-то живая. Если дойдет до того, до чего должно дойти — до продажи, новые инвесторы запустят в течение двух минут», — подчеркнул губернатор.

По его словам, потенциальные инвесторы заинтересованы в активе, все дело в решимости президента Украины Петра Порошенко, которому она и принадлежит.

«Интересантов хватает, и очень приятно это осознавать. И наши российские, и нероссийские. Интерес есть. Так что, как только Порошенко окончательно примет решение о продаже, все пойдет нормально. Переживем», — заключил он.

Губернатор отказался назвать потенциальных покупателей фабрики, сославшись на соглашения о неразглашении информации.

Напомним, "Фонтанка" ранее писала о том, что генеральный директор липецкой конфетной фабрики Roshen Олег Казаков заявил о закрытии предприятия. По словам Казакова, фабрика остановится в апреле, после того как выработает закупленное сырье. "Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики (Россия). Такое решение принято по экономическим и политическим причинам", – подтвердили эту информацию в пресс-службе Roshen.

Владельцем корпорации Roshen является президент Украины Петр Порошенко. В ходе избирательной кампании он обещал продать Roshen, наняв для этого инвестиционную компанию Rothschild и украинскую инвестгруппу "Инвестиционный капитал Украины" (ICU). Но так этого и не сделал.