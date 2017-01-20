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20.01.2017 16:35
4 Комментариев

Владельцев гаражей отправили к застройщикам

Смольный нашел лазейку, как не платить компенсации за снос гаражей.
Владельцев гаражей отправили к застройщикам
Алексей Пороховников/Интерпресс

Комитет по инвестициям готовит под снос 10 гаражных кооперативов. Около 2300 их владельцев могут лишиться не только мест для парковок, но и столкнутся со сложностью получения скромных компенсаций (в несколько десятков тысяч рублей). Город испытал схему перекладывания своих обязательств на инвестора. Пионером в расселении гаражников за свой счет стал «Строительный трест».

Правительство Петербурга готовится в очередной раз проредить гаражную застройку. Документацию для предоставления участков застройщикам готовит ГБУ «Управление инвестиций», подведомственное комитету по инвестициям. Часть наделов — у дома 38 на проспекте Большевиков, у перекрестка Жака Дюкло и Лиственной улицы — хотят выставить на торги. На их месте должны появиться жилые дома, магазины или более вместительные и дорогие паркинги.

На некоторые участки уже претендуют инвесторы. Под снос должен отправиться кооператив на Дунайском проспекте – на 375 гаражей. Выставить землю на аукцион попросил застройщик соседнего апарт-отеля «Союз-Строй Инвест». Совладельцем компании является Владимир Селегень, родственник спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

Застроить землю на Кирочной улице готовится «Культурный центр Даргов», бизнес-партнер московского холдинга ГК «Ташир». На Солунской улице хочет построить спорткомплекс футбольный клуб «Коломяги».

О предоставлении альтернативных парковок для владельцев гаражей в документе и не упоминается. Все, на что могут рассчитывать владельцы боксов, — скромные компенсации. Как правило, это около 50 тысяч рублей, подсчитывали во Всероссийском обществе автомобилистов (ВОА). Тогда как рыночная стоимость боксов — 200-400 тысяч.

С получением небольшого возмещения тоже могут возникнуть сложности, рассказал «Фонтанке» Павел Швец, помощник депутата ЗакСа Оксаны Дмитриевой. В мае этого года правительство предоставило 7,5 га на Малой Бухарестской улице компании «СтройТрестГалант-2», связанной с застройщиком «Строительный трест».  Фирма получила участок в обмен на 2,8 га на проспекте Тореза, 112. На месте бывшего велотрека компания планировала возвести жилой дом, но натолкнулась на протесты жителей. Под их давлением после длительных судов и скандалов Смольный сдался и запретил застройку.

Казалось бы, участок на Малой Бухарестской — прекрасное приобретение. В 2,5 раза больше предыдущего по площади, рядом парк Интернационалистов, а через год откроется станция «Проспект Славы». Один минус — компании он достался вместе с кооперативом из 2100 гаражей.

На «Строительном тресте» Смольный применил новую схему. Перед передачей участка он так и не разорвал договор аренды с обществом автомобилистов. В итоге владельцы гаражей не могут рассчитывать на бюджетные компенсации. Раз их выселяют с частной земли, то и обязательств у города не возникает.

Все это совершенно легально. В 2013-м закон о выплатах скорректировали. Из документа исчезла норма о том, что землю можно передать инвестору только после обеспечения прав автовладельцев.

«Это позволило правительству Петербурга передавать земельные участки, занятые коллективными автостоянками, без выплаты компенсации за снос гаражей», – объясняет Павел Швец.

По его словам, именно из-за этого снижается число выдаваемых компенсаций. Комитет имущественных отношений в 2014-м выплатил средства 3700 человек, а в 2015-2016 годах — 100-500 горожанам. В комитете по строительству также сократилось число выплат с 1500 тысяч до 500 в прошлом году.

Теперь владельцам гаражей приходится торговаться со «Строительным трестом».

«Сначала нам предлагали выкупить гаражи за 7 тысяч, потом за 9. Теперь платят по 40-70 тысяч», – говорит представитель инициативной группы кооператива Герман Карпов. Он продавать свой гараж отказывается принципиально: «А куда ставить машины? Дворы уже заполнены. На Димитрова паркуются в 2 ряда. Случись что, ни скорая, ни пожарная не проедут», – возмущается он.

Владельцев боксов попросили покинуть участок к марту. Но когда именно начнется снос, непонятно. «Строительный трест» пока не ответил на вопросы «Фонтанки». С октября «СтройТрестГалант-2» погрузился в судебные разбирательства с обществом автомобилистов. Инвестор настаивает на выселении, гаражники требуют признать уведомления недействительными.

Ситуация с кооперативом на Малой Бухарестской — уникальная и не повторится с другими гаражниками, уверили «Фонтанку» в комитете имущественных отношений. Схему использовали из-за редкого договора мены. В случаях выставления земли на торги или передачи ее целевым назначением город намерен сам договариваться с владельцами гаражей. А число выданных компенсаций в прошлые годы снизилось не из-за отказов, – говорят в комитете по строительству и КИО. Деньги выдают в течение двух месяцев после обращения. Просто в городе проходило меньше сносов кооперативов.

Депутаты предпочитают действовать превентивно. «Партия Роста» уже предложила вернуть в закон о компенсациях исчезнувший в 2013-м абзац. Если законопроект примут, Смольный больше не сможет перекладывать выкуп гаражей на инвесторов. Хотя такая схема и помогла бы сэкономить бюджет. Всего в Петербурге насчитывается 250 тысяч гаражей. Если бы город решил все снести, он бы потратил на компенсации 12,5 млрд рублей.

*Правительство Петербурга практикует обмен участков застройщикам последние пару лет. Как правило, причиной становятся протесты жителей. В 2016-м компания «Конрад» Вагифа Мамишева получила землю на углу улиц Яхтенной и Оптиков за надел в 1,3 га у метро «Ломоносовская». Горожан возмутило, что девелопер хотел возвести здание на довоенном кладбище.
В прошлом году 6 участков для строительства гостиниц Смольный выделил «Плаза Лотос групп» Михаила Зингаревича. До этого компания отказалась от реконструкции под апарт-отель Конюшенного ведомства. Против проекта активно выступали градозащитники. Впрочем, формально в Смольном не называют процедуру обменом.
Кроме того, альтернативный участок получил «Елисей на Науки». Компания пыталась построить магазин на месте детской площадки на проспекте Науки, 44. «Нам дали другой участок, но не по договору мены», – сказали «Фонтанке» в компании.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»

Справка:

ООО «СтройТрестГалант-2», по данным базы СПАРК, принадлежит кипрской фирме «Энексолим Инвестментс Лимитед». Ей же принадлежит калининградский застройщик «Норд Вэй». Он входит в структуру «Строительного треста», говорится на сайте компании. До 2012-го года «СтройТрестГалант-2» принадлежал Елене Резвовой, совладелице «Строительного треста».


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комментарии пользователей (4)
mashinostroitel
20 января 2017 г. 17:46
Jorgen:
А есть ли возможность найти лазейку
Есть, Южная Корея с отставкой президента вам в пример.
alexandr67
20 января 2017 г. 17:28
Proff45: Проще составить список оставшихся.Думал до моего последнего доберутся ан нет чую год два осталось
Proff45
20 января 2017 г. 17:15
Огласите весь список гаражных кооперативов, которые готовят под снос!
Jorgen
20 января 2017 г. 17:05
А есть ли возможность найти лазейку, чтобы не платить денег полену-губернатору.
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