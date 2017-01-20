Единоросс за ночь изменил свое мнение по Исаакию

Депутат петербургского ЗакСа от "Единой России" Юрий Бочков изменил своё мнение, высказанное ранее в интервью "Фонтанке", о том, что с передачей Исаакиевского собора РПЦ не нужно торопиться.

19 января Бочков в эфире "Фонтанки-Офис" заявил, что для передачи храма РПЦ нужно несколько лет, а не несколько месяцев.

"Конечно, 3,5 месяца недостаточно для передачи такого объема экспонатов. Нужно пару лет, если относиться к этому скрупулезно", – отметил он, отвечая на вопрос ведущего.

На следующий день после интервью "Фонтанке" Юрий Бочков передумал. Как следует из пресс-релиза "Единой России" от 20 января, теперь парламентарий требует ускоренного переезда музея: "Чем быстрее пройдет процесс передачи храма, тем скорее стихнут дискуссии и споры вокруг этой темы, которую и СМИ, и различные политики стали использовать в качестве безответственного самопиара".

По информации "Фонтанки", своё мнение Бочкову пришлось изменить из-за давления петербургского руководства партии "Единая Россия": 18 января фракция ЕР в горпарламенте выступила с инициативой обратиться к министру культуры с просьбой ускорить передачу храма. За проект проголосовали 42 депутата.

Напомним, губернатор Георгий Полтавченко решил передать Исаакиевский собор в пользование РПЦ после обращения патриарха Кирилла. Согласно постановлению комитета имущественных отношений, храм нужно передать Церкви в течение двух лет, за это время музею нужно вывезти экспонаты, а министерству культуры – составить договор о хранении оставшихся культурных объектов. Планируется, что реставрацию Исаакиевского будет финансировать городской бюджет. Деньги за подъем на колоннаду и экскурсии будет собирать РПЦ. За сохранение музея в соборе выступили многие петербуржцы: в частности, соответствующую петицию в Интернете подписали почти 200 тысяч человек.