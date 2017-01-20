Elena Furs объявила скидки на все меха: 100% выгода только до 31 января

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13:02 28.01.2017
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На Марсовом поле собираются сторонники и противники передачи Исаакия РПЦ
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12:54
Дочь Обамы присоединилась к митингу против одного из первых решений Трампа
12:50
На Марсовом поле собираются сторонники и противники передачи Исаакия РПЦ
12:48
Впервые за триста лет выборгский бизнес всё-таки потеснили
12:47
В Кронштадте из горящей поликлиники эвакуировали 15 человек
12:45
В Подмосковье напали на двух сотрудников Росгвардии
12:37
В Петербурге при штурме «музея Новороссии» ранен сотрудник полиции
12:34
В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом погиб один человек
12:32
Краповые Береты: "Братишки" помянули Батю кулаками
12:25
ДТП на Ириновском: погиб один человек
12:16
Четверо россиян вошли в сотню величайших игроков в истории НХЛ
12:14
На ЛАЭС сработала аварийная защита
12:07
Росатом предложил финансировать строительство новых АЭС в Чехии
11:58
В Петербурге из-за невнимательности взрослых за сутки пострадали трое малышей
11:46
На ЛАЭС рабочие получили сильнейшие ожоги
11:45
Пропажа ребенка на Кузбассе привела к уголовному делу
11:36
Демократы осудили указ Трампа о приостановке приема беженцев в США
11:24
Умер солист ВИА «Верасы» Александр Тиханович
11:15
СМИ: В Госдуме одобрили введение платы за вход в природные парки России
11:11
В Петербурге дизайнера штор избили, но не ограбили
11:04
В Норвегии обвинили Москву в попытке повлиять на Нобелевский комитет
11:00
В ДТП на Петроградской стороне лихач протаранил пять машин
10:55
Эксперты заявили об ошибках экипажа перед падением Ту-154 Минобороны
10:50
Петербуржец попросил полицию найти дочь в Риме
10:46
Автомобиль сбил четырех рабочих возле остановки в центре Москвы
10:35
Умер британский актер Джон Херт
10:27
В Петербурге лжеполицейский обманул пенсионерку на 105 тысяч
10:25
После ДТП на Ириновском работали два реанимобиля
10:20
На "Брусничном" скапливается пробка
10:17
Мужчина стрелял из ружья на улицах Красноярска
10:06
В Москве ищут без вести пропавшую девушку
09:58
В разговоре Трампа и Путина примет участие вице-президент США
09:56
Жители Янино-1 остались без воды
02:42
На Итальянской улице поселятся животные из другой реальности
02:26
Markscheider Kunst выйдут на сцену с «Хамелеоном»
02:09
Ездовые собаки побегают за медалями
01:56
Инна Желанная даст концерт в честь 10-летия
01:39
В Мариинском зазвучит дневник Анны Франк
01:31
На «Диалогах» обсудят православную церковь и Трампа
01:17
«Театр post» приглашает петербуржцев погрузиться в музыкальный авангард
00:45
Fitch понизило рейтинг Турции
00:26
Трамп: СМИ - это оппозиционная партия
00:20
Фигуристка Евгения Медведева стала чемпионкой Европы
00:08
Хавбек "Сантоса" отказался переходить в "Зенит": Я не хочу играть в снегу
00:02
Трамп: Сирийские христиане будут в приоритете при приеме беженцев в США
27/01
Биржи США ушли в минус
27/01
Трамп готов к новым переговорам с Мексикой
27/01
В США поднимут останки советского подводного корабля, на котором снимали "К-19" с Харрисоном Фордом
27/01
Болт вернул золотую медаль пекинской Олимпиады
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В центре Канады упал военный самолёт
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На Лебяжьей канавке серьёзно пострадал пешеход
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Госэкспертиза строительных проектов перешла в электронную форму
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27/01
Источник «Фонтанки»: Мариинка должна быть счастлива, что Максакова не будет петь в ее стенах
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Трамп: Надеюсь на "потрясающие" отношения с Путиным
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27/01
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Одиннадцать рыбаков сняли со льда у форта «Риф» в Кронштадте
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В Дании назначат «цифрового посла» для переговоров с Apple и Google
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28.01.2017 12:00

Elena Furs объявила скидки на все меха: 100% выгода только до 31 января

С легкостью и выгодой порадуйте себя обновкой.Что может быть приятнее покупки бриллиантов? Конечно же, покупка новой шубы!
Elena Furs объявила скидки на все меха: 100% выгода только до 31 января
Фото: Антон Малышев

Приятнее вдвойне, если в ELENA FURS объявлена грандиозная распродажа до 31 января!

  • Любите ли вы меха?
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  • широкий ассортимент,
  • цены пополам,
  • в рассрочку на 2 года!

А также вы можете бесплатно получить «Карту ценителя меха», просто зайдя к нам в магазин. На ее счет будет зачислено 3000 рублей – это предложение действует до 31 января.

Норка79 000 рублей, песец19 990 рублей, лиса 49 000 рублей.

Скидки до 50% действуют на все меховые коллекции. Почувствуйте выгоду в самый разгар сезона!

Фото: Антон Малышев
Фото: Антон Малышев

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Фото: Антон Малышев
Фото: Антон Малышев

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Фото: Антон Малышев
Фото: Антон Малышев

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Фото: Антон Малышев
Фото: Антон Малышев

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В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили песни на сцене театра Буфф
ГК Эталон
27.01.2017 15:09

Газпромбанк аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота» от ЛенСпецСМУ

25 января 2017 года Газпромбанк аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга.
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27.01.2017 15:06

МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство

В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
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Мэр Хельсинки станцевал в честь 100-летия независимости Финляндии

Новости компаний
ГК «РосСтройИнвест»
27.01.2017 20:01
Федор Туркин: «Мы не имеем права быть в стороне от этого величайшего события»
В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили песни на сцене театра Буфф
ГК Эталон
27.01.2017 15:09
Газпромбанк аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота» от ЛенСпецСМУ
25 января 2017 года Газпромбанк аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга.
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06
МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
ЖК Yolkki Village
27.01.2017 15:00
В ЖК Yolkki Village строят наружный водопровод
В ЖК Yolkki Village начались работы по строительству наружного водопровода. После проведение тендера выбор пал на компанию ООО “БестСтрой”.
www.key.ru
27.01.2017 12:20
КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК
Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
RBI
27.01.2017 11:55
Жилой комплекс «Собрание» дарит вдохновение
На этой неделе жилой комплекс «Собрание» на Петроградской стороне, построенный Холдингом RBI (входят компании RBI и «Северный город») вдохновлял молодых художников – живописцев, графиков и фотографов.
«Петербургская Недвижимоcть»
27.01.2017 11:30
Прошла презентация «Квартира с мебелью и техникой»
Сегодня появилась возможность приобрети новую квартиру с качественной отделкой, меблировкой и техникой по цене от 2,01 млн рублей. Такую возможность предоставляет компания «Петербургская Недвижимость».
ЖК YolkkiVillage
27.01.2017 10:44
Завершается монтаж внутреннего электроснабжения в ЖК YolkkiVillage
Монтаж внутреннего электроснабжения на объекте ЖК YolkkiVillage практически завершен. В первую очередь устанавливалась система внутреннего электроосвещения во втором и третьем корпусах первой очереди строительства “Елки Вилладж”.
Kupibilet.ru
26.01.2017 17:07
Россиянам выплатят компенсации за задержки и отмены рейсов
Онлайн-сервис продажи авиабилетов Kupibilet.ru первым в России автоматизировал выплату компенсаций на рейсах европейских авиакомпаний. За длительную задержку по вине авиакомпании каждый пассажир может получить до 38 тысяч рублей или 600 евро.
Boxberry
26.01.2017 16:38
Бизнесменам предлагают протестировать доставку документов от Boxberry
Служба доставки Boxberry предлагает юридическим лицам Санкт-Петербурга протестировать свои услуги. До конца марта предприниматели могут отправлять документы, деловые письма и посылки со скидкой 10% на базовый тариф.
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