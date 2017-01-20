Elena Furs объявила скидки на все меха: 100% выгода только до 31 января

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Норка – 79 000 рублей, песец – 19 990 рублей, лиса – 49 000 рублей.

Скидки до 50% действуют на все меховые коллекции. Почувствуйте выгоду в самый разгар сезона!