Elena Furs объявила скидки на все меха: 100% выгода только до 31 января
С легкостью и выгодой порадуйте себя обновкой.Что может быть приятнее покупки бриллиантов? Конечно же, покупка новой шубы!
Приятнее вдвойне, если в ELENA FURS объявлена грандиозная распродажа до 31 января!
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Меховая фабрика ELENA FURS предлагает:
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- цены пополам,
- в рассрочку на 2 года!
А также вы можете бесплатно получить «Карту ценителя меха», просто зайдя к нам в магазин. На ее счет будет зачислено 3000 рублей – это предложение действует до 31 января.
Норка – 79 000 рублей, песец – 19 990 рублей, лиса – 49 000 рублей.
Скидки до 50% действуют на все меховые коллекции. Почувствуйте выгоду в самый разгар сезона!