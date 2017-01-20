В бизнес-центре “Унисто Петросталь” проводят обыск



Экономическая полиция Петербурга пришла в бизнес-центр строительной компании «Унисто Петросталь». Обыску помогает СОБР.

Как стало известно «Фонтанке», днем 20 января сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и области пришли в бизнес-центр «Охта хаус» на Индустриальном проспекте, 44. Их, по словам очевидцев, сопровождали бойцы СОБР Росгвардии.

Секретарь «Унисто» сообщила «Фонтанке», что она в первый раз слышит об обысках и никаких «маски-шоу» вокруг себя не наблюдает.

В пресс-службе компании информацию «Фонтанки» прокомментировали так: "Обыски проводятся в бизнес-центре, принадлежащем ГК "УНИСТО Петросталь", в котором находятся более 60 арендаторов. В документах на обыск упоминание компании "УНИСТО Петросталь" отсутствует".

Компания занимается строительством микрорайонов многоэтажных жилых домов, кварталов малоэтажной застройки, возведением и эксплуатацией коммерческой недвижимости и другими видами бизнеса.

В июне 2016 года «Унисто Петросталь» подала иск к Смольному на четверть миллиарда, требуя компенсировать затраты на отмененный проект строительства МФЦ на Сытнинской улице. К октябрю участок с археологическими раскопками стали заваливать бытовым мусором.