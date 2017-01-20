Эксперты: Вывод в продажу новостроек за КАД за год упал на 36%

Застройщики сократили вывод на рынок новых домов в районе КАД вокруг Петербурга в 2016 году на 36%. Это связано с оттоком инвесторов, покупавших квартиры для перепродажи или сдачи в аренду.

Как сообщили "Фонтанке" эксперты холдинга RBI, из-за стагнации цен на жилье в новостройках горожане перестали инвестировать в покупку квартир. В 2016-м средняя цена на «квадрат» в эконом-классе снизилась с 96,6 до 95,8 тысячи рублей (4-й квартал 2016-го к 4-му кварталу 2015 года). В бизнес-классе — с 158,9 до 157,7 тысячи. Только в сегменте элитной недвижимости цены выросли на 10 тысяч рублей за кв. м.

«Есть вероятность, что в 2017 году цены все-таки пойдут вверх в пределах инфляции, – сообщают в холдинге RBI. – Особенно учитывая то обстоятельство, что в последние 2 года на фоне инфляции и роста себестоимости строительства они практически не росли, что существенно снизило маржу для застройщиков».

Снижение количества новых проектов в 2016-м отметили и в консалтинговом центре «Петербургская недвижимость». В Петербурге и пригородах начали строить на 600 тысяч кв. м меньше жилья, чем в 2015-м. Всего девелоперы вывели на рынок 4 млн кв. м недвижимости.