На Варшавской улице квартирные воры ослепили соседей перед взломом

В Петербурге квартирные воры применили метод, не позволяющий соседям, кто услышал подозрительный шум на лестничной площадке, посмотреть, что происходит. «Фонтанка» демонстрирует их уловку.

По информации «Фонтанки», сегодня, 20 января, в дневное время жулики совершили квартирную кражу в доме 19, корпус 2, по улице Варшавской в Московском районе города. Когда сотрудники 29-го отдела полиции прибыли на место, они зафиксировали, что все дверные глазки на лестничной площадке, где расположена квартира потерпевших, заклеены.

Понятно, что этот метод конспирации нужен для того, чтобы сосед, услышавший подозрительный шум, не смог увидеть лица преступников. Посему, если вам вдруг ничего не видно в глазок, значит, у соседа в квартире уже нет ничего ценного.