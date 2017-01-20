Прокуратура потребовала лишить водительских прав Мару Багдасарян

Скандально известную стритрейсершу Мару Багдасарян могут разлучить с автомобилем. Прокуроры все же потребовали лишить злостную нарушительницу правил дорожного движения прав на управление транспортным средством.

Сделали это сотрудники Савеловской межрайонной прокуратуры в Москве, которые на основании представления мирового судьи судебного участка №352 района Аэропорт провели проверку правомерности управления Марой Багдасарян транспортными средствами.

"Согласно требованиям действующего федерального законодательства, право на управление транспортными средствами находится в прямой зависимости от состояния здоровья водителя. Поскольку наличие медицинских противопоказаний и определенных заболеваний может влиять на безопасность, как самого водителя, так и иных участников дорожного движения, статьей 38 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» предусмотрена возможность судебного ограничения данного права", – сообщают сотрудники прокуратуры.

"По результатам проведенной проверки сведения, содержащиеся в представлении мирового судьи, о наличии у Багдасарян медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами подтвердились, в связи с чем в Савеловский районный суд г. Москвы в порядке ст. 45 ГПК РФ прокурором направлено исковое заявление о прекращении права на управление транспортными средствами", – добавляют они.

Рассмотрение искового заявления находится на контроле в прокуратуре.

Напомним, что ранее Мара Багдасарян пыталась оправдать свое отсутствие на исправительных работах, к которым её приговорили в судах за многократное нарушение правил дорожного движения, наличием у себя сразу нескольких хронических заболееваний. Всего стритрейсерша, известная по многочисленным видеороликам, подтверждающим её опасное вождение по улицам Москвы, должна отработать на благо общества 600 часов. 12 января Багдасарян арестовали на 15 суток за уклонение от выполнения обязательных работ.