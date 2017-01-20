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20.01.2017 15:20

110 операций в минуту совершали в 2016 году клиенты Северо-Западного банка в мобильном приложении Сбербанк Онл@йн

110 операций в минуту совершали в 2016 году клиенты Северо-Западного банка в мобильном приложении Сбербанк Онл@йн
ПАО «Сбербанк России»

По итогам прошлого года клиенты  Северо-Западного банка совершали 110 операций в минуту в мобильном приложении интернет-банкинга Сбербанк Онл@йн.

Для браузерной версии интернет-банкинга этот показатель составил 270 операций в минуту.

«В 2016 году клиенты Северо-Западного банка осуществили через «Сбербанк Онл@йн» и его мобильное приложение 85,7 млн. платежей», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков.

Напомним, что в 2016 году в Северо-Западном банке число клиентов мобильного приложения интернет-банкинга Сбербанка, доступного для мобильных платформ iOS, Android и Windows, достигло цифры 1,72 млн.

Как и в браузерной версии интернет-банкинга Сбербанк Онл@йн, пользователь мобильного приложения видит все свои банковские карты, счета, кредиты, структуру средств, ближайшие устройства самообслуживания и накопленный объем бонусов «Спасибо от Сбербанка».

Мобильное приложение, как и полноразмерная браузерная версия интернет-банкинга Сбербанка, позволяет производить оплату в адрес более 12 тысяч организаций.

Справка о компании  ПАО «Сбербанк России»    


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