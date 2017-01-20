Эрнани и Цаллагов сыграют с первых минут против «Локомотива» из Ташкента

Стал известен стартовый состав «Зенита» на пятый товарищеский матч, который пройдет сегодня, 20 января, в Дубае в рамках подготовки ко второй части сезона.

С первых минут против ташкентского «Локомотива» на поле выйдут: М. Кержаков, Зуйков, Йованович, Кришито (к), Жирков, Эрнани, Цаллагов, Жулиано, Шатов, Молло, Джорджевич. В запасе остались все остальные футболисты «Зенита», находящиеся на сборах.

Напомним, в четырех предыдущих встречах «Зенит» одержал две победы и еще дважды сыграл вничью.