Медведев поручил обеспечить индексацию зарплат федеральных чиновников

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам дополнительно проработать вопрос о повышении заработной платы работников федеральных государственных учреждений.

Соответствующий документ размещен на официальном сайте российского Белого Дома.

"Минтруду России (М.А.Топилину), Минфину России (А.Г. Силуанову) и Минэкономразвития России (М.С. Орешкину) дополнительно проработать вопрос об индексации заработной платы работников федеральных государственных учреждений (за исключением категорий работников, которым повышение заработной платы осуществляется по указам Президента Российской Федерации) и представить в Правительство Российской Федерации согласованные предложения", – говорится в нём.

Там же указан срок исполнения данного поручения российского премьера – 5 апреля 2017 года. Процент индексации зарплат при этом не прописан. Напомним, что в прошлом году индексации зарплат работников федеральных государственных учреждений не было.