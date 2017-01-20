В Авиагородке задержан человек, которого 13 лет разыскивали за сексуальное насилие

«Заказной» отдел уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вычислил место жительства подозреваемого в нападении на девушку в Псковской области. Мужчина скрывался 13 лет, а нашли его в квартире на улице Пилотов в Северной столице.

По информации «Фонтанки», около двух часов дня 20 января оперативники «заказного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и двое сотрудников разыскного отдела полиции Пскова вошли в квартиру дома на улице Пилотов в Авиагородке. По данным нашего издания, там сотрудники правоохранительных органов огорчили 37-летнего жителя Пскова Ушакова, который скрывался от следствия последние 13 лет.

Как стало известно «Фонтанке», в 2003 году прокуратурой города Острова Псковской области в отношении Ушакова было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» за нападение на 22-летнюю девушку. По словам нашего собеседника в ГУ МВД, практически все эти годы Ушаков, пока его разыскивали, проживал в Петербурге, нелегально работал на стройках и состоял в браке, в котором у него родился ребенок.

Что касается реакции задержанного на ситуацию, то он не стал отказываться от прошлого и на словах уже признал вину.

Через пару часов Ушакова этапируют в Псковскую область.