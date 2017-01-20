В Петербурге сотрудницу страховой обвинили в хищении 650 тысяч у работодателя

Прокуратура Приморского района Петербурга передала в суд дело о пропаже у ООО «Группа Ренессанс Страхование» крупной суммы денег. На скамье подсудимых — сотрудница фирмы Кристина Винейчук, обвиняемая в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как сообщает 20 января надзорное ведомство, обвиняемая воплотила в жизнь план по незаконному обогащению весной 2015 года. По версии следствия, от имени одного из клиентов она написала претензию на выплату страховки. В документе были указаны реквизиты банковской карты, которую Винейчук смогла фиктивно оформить на того же человека. Претензия была удовлетворена, и деньги благополучно перетекли с банковского счета через кассу и банкоматы в карман обвиняемой.

Однако в компании это заметили и обратились в полицию.

Женщина признала свою вину. В ближайшее время рассмотрением ее дела займется Приморский районный суд.