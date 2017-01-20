Грузооборот «Морского порта Санкт-Петербург» упал за год на 8 процентов

Грузооборот АО «Морской порт Санкт-Петербург» (стивидорный дивизион UCL Holding) по итогам 2016 года снизился на 8 процентов, до 7,3 млн тонн. Порт потерял на перевалке металлолома и минеральных удобрений.

Как уточнили "Фонтанке" в пресс-службе порта, объем перевалки металлолома снизился на 55 процентов, до 628 тыс.тонн. Перевалка минеральных удобрений навалом упала на 74 процента, до 133 тыс. тонн. И если снижение по первому пункту можно объяснить неблагоприятной конъюнктурой рынка металлолома, то перевалка минудобрений упала в результате перераспределения грузопотока в пользу специализированных терминалов России и стран Балтии.

За счет увеличения экспорта стали и алюминия металлургическими компаниями России перевалка черных и цветных металлов в петербургском порту увеличилась. В совокупности объем перевалки металла составил 4,4 млн тонн. Объем перегрузки пелет вырос на 34 процента, до 216 тыс. тонн. Увеличились и импортные доставки продовольственных грузов. Рост – 21 процент, до 82 тыс. тонн.

«В целом объем обработки генеральных грузов сократился на 3 процента, до 6,2 млн тонн, насыпных и навалочных грузов – на 32 процента, до 1,1 млн тонн", – сообщают представители порта.

Отметим, что экспортный грузопоток через порт составил 6 млн тонн, доля импорта – 1,3 млн тонн.