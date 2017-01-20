Напавший с ножом на экипаж скорой в центре Петербурга арестован до весны

Водителя, напавшего с ножом на скорую в центре Петербурга, отправили под арест. В СИЗО 45-летнему Самиру Сеидову придется провести ближайшие два месяца.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, Куйбышевский районный суд 20 января избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца для 45-летнего мужчины, обвиняемого в угрозе убийством водителю машины скорой помощи и хулиганстве (статьи 119 и 213 УК РФ).

Напомним, дорожный конфликт на Михайловской улице произошел днем 17 января. По версии следствия, мужчина за рулем Mercedes S-класса напал с ножом на водителя частной скорой помощи "Петербургская неотложка".

По предварительным данным, причиной конфликта могло стать столкновение автомобилей, – об этом заявлял Сеидов. Представители "Петербургской неотложки", в свою очередь, версию о столкновении отрицают. Бригада скорой сумела самостоятельно скрутить нападавшего до приезда полиции.