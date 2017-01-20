Олег Шатов: Мы еще повоюем

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал о том, как проходило восстановление после травмы, полученной в первом круге чемпионата России.

«Для меня это такая щепетильная тема! Неприятно было проводить концовку первого круга с повреждением, которое мешало мне играть. Хорошо, что я решился на операцию, сделал ее. Как прошло восстановление? Я много трудился, со мной в отпуск летал физиотерапевт. К счастью, все закончилось, и сейчас я себя чувствую отлично. Хочу вернуть себе прежние кондиции, потому что многие, думаю, уже забыли про футболиста Шатова. Как говорится, хорошее быстро забывается. Но ничего, мы еще вернемся и повоюем», – рассказал Шатов в интервью «Зенит-ТВ».

Напомним, по ходу первой половины чемпионата Шатов несколько раз пропускал матчи из-за различных повреждений. В конце ноября 2016-го Луческу объявил, что Шатову предстоит операция в Финляндии на голеностопе. Операция завершилась удачно, и в январе Шатов отправился вместе со всей командой на сбор в Дубай.

В текущем сезоне Шатов сыграл за «Зенит» в 16 матчах (14 в стартовом составе) во всех турнирах, забил в них 3 гола и отдал 6 результативных передач.