На Крестовском сгорел газетный ларек, в Смольном подозревают диверсию

Ночью 20 января на Морском проспекте, 45, в Петербурге загорелся газетный ларек. Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МЧС по городу, пожар начался в 1:25. К двум часам ночи огнеборцы справились с горящими журналами. В результате выгорела площадь в полтора квадратных метра. Пострадавших нет.

Казалось бы мелкий инцидент привлек внимание чиновников Смольного. Как рассказал «Фонтанке» глава комитета по печати Сергей Серезлеев, возгорание произошло в павильоне нового образца, который недавно был разработан комитетом по градостроительству и архитектуре и планировался к открытию на следующей неделе.

«Возгорание связываем именно с этим. Все новое всегда раздражает», – уверен чиновник. По его словам, расследование инцидента комитет намерен взять под свой контроль.