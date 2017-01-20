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20.01.2017 14:14
5 Комментариев

Чиновники предложили депутату ЗакСа Петербурга открыть приёмную в борделе

Чиновники Выборгского района Петербурга предложили депутату городского парламента Егорову открыть собственную приёмную в помещении бывшего борделя.

Депутат ЗакСа Петербурга от "Справедливой России" Александр Егоров, избранный от 5 округа в Выборгском районе, спустя почти полгода после начала работы в городском парламенте так и не смог получить депутатскую приёмную.

Как он сообщил корреспонденту "Фонтанки", изначально ему предложили бывшую приёмную депутата от "Единой России" Татьяны Захаренковой на улице Есенина, 7. Когда он уже собирался ее осмотреть, выяснилось, что помещение уже занял депутат из соседнего округа единоросс Михаил Погорелов.

"Я удивился, ведь это мой округ, а в его округе всегда была приемная на Луначарского. Мне сказали, что он от неё отказался, так как она на втором этаже, и сразу въехал на Есенина. А ведь там мои избиратели, он раздаёт в приемной, например, билеты, они приходят к нему и их не получают, так как они мои избиратели, а не его", – отметил Егоров.

По его словам, чиновники администрации после этого предложили Егорову ещё ряд приёмных в неудобных для него местах. Одним из последних стало помещение на улице Асафьева, 9. "Я зашёл и увидел: бассейн, сауна, всего одно окно, в комнатушке большая кровать. Я спросил, что тут было раньше. Мне сказали – бордель".

По словам Егорова, принимать жителей в сауне он отказался и попросил найти ему более пригодную для работы приёмную.

Отметим, что Александр Егоров – единственный оппозиционер, избранный в ЗакС по округам осенью 2016 года. За полтора месяца до выборов его конкурент от "Единой России" вице-спикер Сергей Анденко снялся с выборов. В остальных 24 округах на выборах в ЗакС победили представители "Единой России".


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комментарии пользователей (5)
Теркин
20 января 2017 г. 15:26
Дурашка...
mashinostroitel
20 января 2017 г. 15:22
Странный тип. Выбираться полгода назад в бордель он себе позволил, а разместить в нем приемную побрезговал?
howo
20 января 2017 г. 15:14
Ща РПЦ заберет.
Раздолбай
20 января 2017 г. 14:58
Ну так и правильно. Даже обстановку менять не надо, профессия-то одна.
checkist
20 января 2017 г. 14:54
странно было ожидать иного жиганского подгона оппозиционному законодателю
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