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20.01.2017 15:01

2016 год показал спрос на бизнес-класс и апартаменты

Основные тенденции рынка недвижимости – ценовая стабильность и сокращение количества новых предложений. К такому выводу пришли эксперты холдинга RBI (входят компании RBI и «Северный город»), подведя итоги 2016 года.

Средняя цена квадратного метра в бизнес-классе не изменилась совсем, рост на 3% произошел в элитном сегменте и комфорт-классе.

"Спрос по сравнению с 2015 годом не снизился. Традиционно востребована элитная недвижимость (бизнес-класс и выше): спрос на нее вырос на 2%. За последние 10 лет более высокие показатели спроса в этом сегменте наблюдались только в ажиотажном 2014 году", – отмечает Вера Сережина, директор Управления стратегического маркетинга и исследований рынка холдинга RBI.


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Как отмечает эксперт, в некоторых сегментах отмечается снижение вывода новых объектов. Так, объем нового предложения заметно сократился в районах массовой застройки возле КАД: по сравнению с 2015 годом снижение составило 36%. Так рынок отреагировал на сокращение количества инвесторов, нацеленных на покупку относительно недорогой недвижимости для дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду (такая стратегия перестала быть выгодной).

В элитном сегменте за 2016 год новых объектов также появилось немного, преимущественно в бизнес-классе. Всего это 13 новых проектов (из которых 3 – апартаменты) общей площадью 152 000 кв. м. Для сравнения: в 2015 году было выведено в продажу около 330 000 кв. м. Большинство элитных объектов (77%), которые сейчас есть в продаже, – это уже сданные дома либо находящиеся в высокой степени готовности. Впрочем, в конце 2016 г. было выдано много новых разрешений на строительство.

«Еще один тренд – растущий спрос на такой формат недвижимости, как апартаменты. В сегментах «бизнес» и «элита» их доля составила порядка 12% по количеству продаж», – указывает Вера Сережина.

Говоря о возможных тенденциях 2017 года, эксперт отмечает: есть вероятность, что цены все-таки пойдут вверх (в пределах инфляции). Особенно учитывая то обстоятельство, что в последние 2 года на фоне инфляции и роста себестоимости строительства они практически не росли, что существенно снизило маржу для застройщиков.


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