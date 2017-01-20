К полудню петербуржцы записали в первые классы 15,5 тысяч детей

Через портал госуслуг 20 января в школы Петербурга своих детей уже записали почти 9 тысяч семей, и еще шесть с половиной тысяч записались через МФЦ.

В школы в первый день основного этапа кампании по приему первоклассников переданы 15,5 тысяч заявлений. Еще девять тысяч льготников записались за период с 15 декабря по 19 января.

Электронная система подачи заявлений работает исправно, а перед зданиями многофункциональных центров выстроились традиционные очереди. «По состоянию на 12:15 посредством портала принято 8976 заявлений, через МФЦ – 6481 заявление. Единая система, которая обеспечивает прием заявлений через портал и МФЦ, работает в штатном режиме без сбоев», – уточнил данные председатель комитета по информатизации и связи Денис Чамара.

Несмотря на то, что дата подачи заявления никак не влияет на сам факт записи, родители предпочитают стоять на морозе. Ради них МФЦ до 11 утра не принимали петербуржцев с другими вопросами. Торопились и те, кто предпочел воспользоваться электронной записью. Около двухсот родителей подали заявки за час до наступления полуночи, то есть в то время, когда еще не закончилась запись для льготников. Теперь им для повторной отправки заявления придется дожидаться отказа из школы. «Сейчас им придется дождаться, когда их заявления отклонят как льготников, и они смогут податься заново. Никаких последствий для них не будет, и их заявления рассмотрят наравне со всеми», – успокаивают родителей в комитете.

Напомним, всего в этом году в первые классы петербургских школ должны отправиться 57 тысяч детей. С учетом льготной категории, на настоящий момент в школы записались уже больше 40% всех будущих первоклассников.