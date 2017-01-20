Сколько стоил последний городской телеканал: Версия для блондинок

20.01.2017 13:05

Кто и каким образом содержал Life78? Кто входит в цепочку владельцев медиабизнеса, которым руководит Арам Габрелянов? Во сколько обошелся городской телеканал, и кто за него платил? Разбираемся в схеме вместе с корреспондентом "Фонтанки" Николаем Кудиным.