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20.01.2017 13:05
Сколько стоил последний городской телеканал: Версия для блондинок
Кто и каким образом содержал Life78? Кто входит в цепочку владельцев медиабизнеса, которым руководит Арам Габрелянов? Во сколько обошелся городской телеканал, и кто за него платил? Разбираемся в схеме вместе с корреспондентом "Фонтанки" Николаем Кудиным.
Подробнее о бывших медиаактивах Олега Руднова и структурах, находящихся под руководством Арама Габрелянова, читайте в материале Николая Кудина "Life78: чье это было?"
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