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20.01.2017 12:56

Последний корпус долгостроя «Каменка» в Петербурге сдадут в марте

Строительство проблемного ЖК «Каменка» в Петербурге, начатое застройщиком «СУ-155», завершится в марте этого года. Ранее последний корпус планировали сдать до конца 2016 года.

Как сообщает городской комитет по строительству, сдача 7 корпуса, рассчитанного на 735 квартир, уже ведется. Замечания Госстройнадзора будут устранены к 25 февраля. К той же дате обещают завершить монтаж и пусконаладку лифтов. Это позволит получить разрешение на ввод здания в марте 2017 года.

Параллельно генподрядчик «СПК-А» достраивает соседний ЖК «Новая Каменка». До конца февраля планируют достроить коробку 3-го корпуса, еще двух корпусов – 4-го и 5-го – в апреле-марте.

Компания «СУ-155» возводила в Петербурге два жилых комплекса на проспекте Королева – «Каменка» и «Новая Каменка». Из-за финансовых проблем весной 2015 года строительные работы приостановились. Квартиры в недостроенных корпусах приобрели около 4 тысяч дольщиков. В конце 2015-го санатором «СУ-155» стал госбанк «Российский капитал». Полностью достроить дома планируют в первом квартале 2018 года.


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