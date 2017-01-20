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20.01.2017 12:53

Депутат-строитель решил сменить комиссию в ЗакСе Петербурга

Депутат парламента Петербурга от КПРФ Александр Рассудов, бывший председатель совета директоров строительной компании "Лидер Групп", спустя полгода после начала работы в ЗакСе решил сменить профильную комиссию.

Ранее он работал в комиссии по экономике и промышленности, теперь же он пожелал сменить ее на комиссию по городскому хозяйству и градостроительству.

Одновременно с ним решил сменить комиссию вице-спикер Анатолий Дроздов: он уйдёт из горхоза и вместо Рассудова войдёт в комиссию по экономике.

Стоит отметить, что собеседники "Фонтанки" и ранее сообщали, что бывший строитель хотел работать в профильной для него комиссии, которая разрабатывает законопроекты о землепользовании и застройке, зелёных насаждениях и вносит поправки в Генплан, однако изначально единороссы не поддержали его выдвижение в указанный орган. Неделю назад Рассудов выступил в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ, вопреки мнению своей партии и согласно позиции "Единой России", после чего его заявление о смене комиссии и утвердили.

Как сообщил "Фонтанке" Рассудов, смена комиссий связана исключительно с его собственным желанием, он также опроверг возможность лоббирования интересов "Лидер Групп" в комиссии по горхозу.

Стоит добавить, что Рассудов также входит в комитет по законодательству от комиссии по экономике. Как сообщили на заседании комитета, выводить из состава его не будут, так как слишком много обязанностей закреплено за коммунистом. Таким образом, комиссию по экономике в комитете по законодательству не будет представлять никто, а у горхоза будет удвоенное представительство.


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