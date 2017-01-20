Маурисио может уйти из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Маурисио может в ближайшее время покинуть петербургский клуб.

Как сообщает интернет-издание Footmercato, к нему проявляют интерес два французских клуба: «Ницца» и «Бордо».

Представители этих команд контактируют с агентами Маурисио, пытаясь понять, насколько вероятен его переход уже этой зимой. При этом и «Ницца», и «Бордо» рассматривают вариант исключительно с арендой 28-летнего полузащитника «Зенита».

В текущем сезоне Маурисио сыграл в 20 матчах (11 в стартовом составе), в которых забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.

Напомним, Маурисио перешел в «Зенит» из «Терека» в январе 2016 года. Изначально контракт с ним был подписан всего на полгода. В мае сине-бело-голубые продлили с ним соглашение до лета-2019.