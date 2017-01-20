Порошенко закрывает кондитерскую фабрику в Липецке

Генеральный директор Липецкой конфетной фабрики Roshen Олег Казаков заявил о закрытии предприятия.

Об этом он рассказал местному изданию GOROD48, сообщает 112.ua.

"Скажу только одно слово – достали", – отметил он.

По словам Казакова, фабрика остановится в апреле после того, как выработает закупленное сырье. После этого на воротах трех ее промплощадок – в Липецке, селах Сенцово и Косыревка – повесят замок.

"На улице окажутся 700 человек трудового коллектива, получавших приличную по российским меркам зарплату. Все они, согласно закону, получат выходные пособия", – подчеркнул Казаков.

Примечательно, на сайте корпорации Roshen пока информации о закрытии Липецкой фабрики нет. Однако "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании эту информацию подтвердили.

"Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики (Россия). Такое решение принято по экономическим и политическим причинам", – отметили в пресс-службе компании.

Как утверждают в Roshen, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным комитетом РФ в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.

Начиная с 2013 года, производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в три раза.

Напомним, корпорация Roshen, один из крупнейших на Украине производителей кондитерских изделий, включает Киевскую, Мариупольскую (Донецкая обл.), Кременчугскую (Полтавская обл.) и две Винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко", Литинский племзавод (оба – Винницкая обл.), а также Липецкую фабрику "Рошен", Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).

Владельцем корпорации является президент Украины Петр Порошенко. В ходе избирательной кампании он обещал продать Roshen, наняв для этого инвестиционную компанию Rothschild и украинскую инвестгруппу "Инвестиционный капитал Украины" (ICU). Однако из-за отсутствия покупателей в январе 2016 года был подписан договор, по которому Порошенко передал свою долю в корпорации в независимый "слепой" траст. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов.