Дальнобойщик Бажутин снова доставлен в Московский суд за хулиганство на ЗСД

Председатель движения дальнобойщиков ОПР Андрей Бажутин доставлен в Московский суд в Петербурге и ожидает повторного рассмотрения дела об инциденте на ЗСД 29 декабря минувшего года.

Как рассказал Бажутин «Фонтанке», рано утром сотрудники полиции забрали его от парадной его дома, якобы чтобы доставить в 29 отдел полиции. «Но привезли сразу в Московский суд, где сообщили, что я буду дожидаться заседания до 16 часов. Причиной послужило то, что я не явился, когда меня вызывали. Но никакой повестки я не получал», – объясняет председатель ОПР.

Напомним, что 29 декабря на ЗСД случился скандал, вызванный желанием Бажутина проверить исправность и надежность шлагбаума, который якобы повредил сын активиста.

30 декабря Московский суд Петербурга вернул административный протокол сотрудникам полиции, пожелавшим привлечь Бажутина за мелкое хулиганство на ЗСД.