Полиция задержала лидера группы, подозреваемой в мошенничествах с жильем в Петербурге

Полиция в Петербурге задержала 50-летнего предполагаемого лидера группы, подозреваемой в квартирных мошенничествах. Также силовики отчитались об изобличении ранее задержанных участников группы еще в пяти таких аферах на 12 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полиция поймала лидера группы, члены которой оказались за решеткой еще в июле 2016 года. Как писала «Фонтанка», четверо мужчин якобы участвовали в мошеннической схеме по хищению двух квартир – на Спасской улице и на Московском проспекте. 20 января стало известно еще о пяти подобных махинациях (они происходили с ноября 2014 года до января 2016-го) на улицах Лени Голикова и Варшавской, а также на проспекте Ветеранов и Шлиссельбургском проспекте. Общая сумма ущерба составила 12 миллионов рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Попытка мошенничества".