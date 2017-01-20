Боевики ИГ разрушили часть Римского театра и Тетрапилон в Пальмире

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) разрушили всемирно известный Тетрапилон в Пальмире. Также уничтожена часть Римского театра.

Об этом сообщает Lenta со ссылкой на Объединенную сирийскую телерадиокомпанию ORTAS.

Ранее, 18 января, сообщалось, что террористы перебрасывают в город большое количество взрывчатки. «Мы получили информацию, подтверждаемую несколькими источниками, о переброске большого количества взрывчатки в район Пальмиры с целью уничтожения террористами ИГИЛ мирового исторического наследия в городе», — заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Террористы вновь заняли Пальмиру 11 декабря прошлого года после отступления правительственных сил. Армия и ополченцы перед своим отходом смогли эвакуировать 80 процентов жителей.