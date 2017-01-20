Банк «Санкт-Петербург» развивает сотрудничество с авиакомпанией «Россия»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «Авиакомпания «Россия» заключили трехлетнее рамочное соглашение. В его рамках банк выпустил пять резервных аккредитивов на общую сумму в 12,5 млн долларов.
Сделано это в обеспечение исполнения обязательств авиаперевозчика по договорам лизинга.
Договоры на приобретение авиакомпанией пяти самолетов Боинг-777-300ER были заключены «Россией» с ирландскими компаниями AerCap Ireland Limited и Altair Aviation No.3 Limited.
АО «Авиакомпания «Россия» уже более 10 лет является клиентом банка.
«Мы рады продолжению многолетнего эффективного взаимодействия с предприятием, без которого невозможно представить ежедневную жизнь Санкт-Петербурга и дальнейшее развитие нашего города», – отметил первый заместитель председателя правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Конышков.
Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»