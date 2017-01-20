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20.01.2017 11:53

Банк «Санкт-Петербург» развивает сотрудничество с авиакомпанией «Россия»

Банк «Санкт-Петербург» развивает сотрудничество с авиакомпанией «Россия»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «Авиакомпания «Россия» заключили трехлетнее рамочное соглашение. В его рамках банк выпустил пять  резервных аккредитивов на общую сумму в 12,5 млн долларов.

Сделано это в обеспечение исполнения обязательств авиаперевозчика по договорам лизинга.

Договоры на приобретение авиакомпанией пяти самолетов Боинг-777-300ER были заключены «Россией» с ирландскими компаниями AerCap Ireland Limited и  Altair Aviation No.3 Limited.

АО «Авиакомпания «Россия» уже более 10 лет является клиентом банка.

«Мы рады продолжению многолетнего эффективного взаимодействия с предприятием, без которого невозможно представить ежедневную жизнь Санкт-Петербурга и дальнейшее развитие нашего города», – отметил первый заместитель председателя правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Конышков.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

 

 


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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
20.01.2017 11:53

Банк «Санкт-Петербург» развивает сотрудничество с авиакомпанией «Россия»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «Авиакомпания «Россия» заключили трехлетнее рамочное соглашение. В его рамках банк выпустил пять резервных аккредитивов на общую сумму в 12,5 млн долларов.
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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
20.01.2017 11:53
Банк «Санкт-Петербург» развивает сотрудничество с авиакомпанией «Россия»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «Авиакомпания «Россия» заключили трехлетнее рамочное соглашение. В его рамках банк выпустил пять резервных аккредитивов на общую сумму в 12,5 млн долларов.
Банк «Санкт-Петербург»
19.01.2017 15:01
Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за год составила 2,3 млрд рулей
Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги свой работы в 2016 году. За этот период выручка банка выросла до 32 млрд рублей. Это на 16,5% больше, чем в 2015 году. Чистый процентный доход за год увеличился на 30,5% и составил 21,4 млрд рублей.
«КВС»
19.01.2017 13:59
Банк «Санкт-Петербург» снизил ипотечные ставки для клиентов компании «КВС»
Группа компаний «КВС» и Банк «Санкт-Петербург» объявляют о старте совместной программы, направленной на повышение доступности жилья в новостройках компании.
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