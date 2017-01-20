Life78: чье это было?

Телеканал Life78, как золотая антилопа, промчался по Петербургу: рассыпал уйму денег, которые вот-вот превратятся в черепки. Те, кто это антилопу кормил, не обеднеют.

Медиа империя медиа-магната Олега Руднова после его смерти перешла под управление Арама Габрелянова – известно всем, кто интересуется жизнью СМИ Петербурга. В чьих руках на самом деле бывшие активы Руднова, разбиралась «Фонтанка».

О том, что структуры, которыми управляет Арам Габрелянов, фактически находятся под контролем Национальной медиа группы, говорят как об известном факте. Между тем, цепочка владения каналом Life78 не так очевидна.

Учредителями Национальной медиа группы в 2008 году стали совладелец АБ «Россия» Юрий Ковальчук, «Сургутнефтегаз» (структура собственников неизвестно, среди миноритариев — Геннадий Тимченко), «Согаз» (бывший владелец — Геннадий Тимченко, сейчас де-факто контролируется структурами «Газпрома»), и Алексей Мордашов (глава «Северстали» и «Силовых машин»). Председателем совета директоров является бывшая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, президентом холдинга — Кирилл Ковальчук, племянник Юрия Ковальчука. Группа имеет доли в нескольких крупнейших информационных ресурсах: контрольные пакеты в РСН, «Известиях», ТРК «Петербург», «Спортэкспресс», «Рен-ТВ», 25% – в «Первом канале». Однако прочертить прямую линию от НМГ к петербургскому телеканалу непросто.

Еще весной 2015 года ООО ТВ «КУПОЛ», управляющее каналом 100 ТВ, принадлежало ООО «ВОЛНА» – вместе с ООО «Балтика РВ» (одноименная радиостанция), а также с редакциями «Невского времени», «Вечернего Петербурга» и «Смены». В свою очередь, «Волной» владело ООО «ИКАР». Какая его часть принадлежала главе БМГ Олегу Руднову при жизни — не известно, однако в «Волне» доля медиаменеджера составляла 50%. Весной 2015 года появилась информация о частичном выкупе акций ООО «ТВ КУПОЛ» со стороны Арама Габрелянова. В марте появляется «Ньюс СПб», и складывается нынешняя конфигурация.

Во владение «Ньюс СПб» переходят ООО «ТВ КУПОЛ», и «Балтика РВ». Само «Ньюс СПб» делят Габрелянов (25%) и – через ООО «ИКАР» – сын бывшего главы БМГ Сергей Руднов (комментировать структуру собственников «Фонтанке» отказался). Кроме того, «ИКАРу» по-прежнему принадлежит ООО «ВОЛНА», на котором – закрытые за последние пару лет в Петербурге газеты.

Здесь «петербургская» часть цепочки владения прерывается. Арам Габрелянов руководит АО «Ньюс Медиа», чьей головной компанией является Фонд содействия развитию средств массовой информации «Медиа+», а одним из совладельцев — Издательский дом «Жизнь».

Ни там, ни там у Габрелянова, согласно выписке из ЕГРЮЛ, нет формальных финансовых интересов. При этом, по состоянию на 2006 год, «Ньюс медиа» принадлежал Габрелянову и основателю фонда UFG Private Equity Борису Федорову (член совета директоров «Газпрома» и «Сбербанка»). Тот приобрел почти 50-типроцентный пакет за 40 млн долларов, а в 2008 году – продал свою долю неназванному инвестору. Эксперты считали, что это структуры НМГ, однако в холдинге это отрицали.

Сейчас 75% «Ньюс медиа» владеет «Фонд содействия развитию средств массовой информации Медиа +», еще 9% – София Ашотовна Мирзоян, предположительно сестра Арама Габрелянова. Миноритарный пакет у Издательского дома «Жизнь». Директором «Медиа+» является Сергей Фролов, а располагается организация в доме 13 по Пречистенской набережной. Здесь же, как ни странно, располагается и Национальная медиа группа.

Кроме того, Арам Габрелянов является заместителем гендиректора Национальной Медиа группы, а также председателем совета директоров газеты «Известия» и гендиректором Русской службы новостей (оба ресурса входят в НМГ). Подконтрольные Габрелянову структуры издавали «Известия» с 2011 года, летом 2016 года контракт с НМГ истек, теперь изданием газеты холдинг занимается напрямую. По слухам, руководство группы перестал устраивать формат, который поддерживала редакция, хотя именно с приходом Габрелянова издание стало прибыльным. Директорство в Русской службе новостей несколько лет назад позволило отнести структуры, подконтрольные Габрелянову, к аффилированным с НМГ. В частности, это относится к зарегистрированной в Петербурге компании «Эйр». Через нее Габрелянов контролирует ООО «Медиа контент», издателя сайта Life.ru. Интересно, что и в «Эйр», и в «Медиа контенте» небольшими долями (в пределах 1%) владеет «Сургутэкс». Все трое собственников «Сургутэкса» еще в 2013 году имели равные пакеты (менее 10% каждый) в компании «Трансойл СНГ», которая через головное предприятие контролируется Геннадием Тимченко и имеет долю в АБ «Россия». Но теперь они значатся как «бывшие совладельцы».

Впрочем, Балтийская медиа группа, судя по всему, никогда и не выходила из зоны влияния людей, причастных так или иначе к нынешней НМГ. Соучредителем и совладельцем ООО «ВОЛНА», контролировавшего в 2007-2015 году 100 ТВ и Радио «Балтика», был небезызвестный виолончелист и друг президента России Сергей Ролдугин. Он также являлся миноритарием АБ «Россия», который принадлежит не чужим для президента людям. Так что не удивительно, что сотрудников 100 ТВ в какой-то момент перевели на зарплатные карты именно этой кредитной организации. Из-за этого, кстати, они почувствовали влияние зарубежных санкций чуть ли не первыми в стране — в марте 2014 года, вместе с Юрием Ковальчуком, Геннадием Тимченко и самим банком. В последний год перед приходом «лайфа» в Петербург гендиректором ООО «ТВ КУПОЛ» был Максим Погорелов – бывший член совета директоров «Известий» и экс-глава петербургского филиала НМГ (на тот момент формально уже не состоял в холдинге).

Связь ООО «ТВ КУПОЛ» (а значит и Life78) с Национальной медиа группой, как можно заметить, определяется не прямой цепочкой владения, а тем, что Габрелянов занимает ряд должностей в НМГ и подконтрольных ей структурах. Тем не менее вопрос, на чьи деньги запускался в Петербурге телеканал, не проработавший здесь и двух лет, остается открытым.

По отчетности «Ньюс СПб» за 2015 год можно судить только о получении кредитов в 70 млн рублей, этими суммами финансовые вложения и ограничились, ИКАР также не может похвастаться крупными отчислениями. А вот ООО «ТВ КУПОЛ» в 2015 году перечислил подрядчикам и поставщикам порядка 1,4 млрд рублей. За год до этого на подобные расходы пришлось 580 млн рублей. Нужно, впрочем, помнить, что именно в 2014 году на канале (тогда еще 100 ТВ) была сделана дорогая реконструкция студии АСБ-2. Стоимость нового оборудования и дизайна составила, по заявлению руководства, порядка миллиона долларов. Уложились практически в три летних месяца, чтобы успеть к началу телевизионного сезона. Средний курс доллара в эти месяцы составлял порядка 34 рублей, так что к текущим расходам за год можно отнести около 240 млн рублей. Выходит, что сверхнормативные траты за 2015 год превышают миллиард рублей. Так можно в целом оценить стоимость запуска Life78. Надо ли говорить, что речь идет о займах — в 2015 году сумма заемных средств приблизилась к 1,7 млрд рублей. К слову, запуск московского телеканала LifeNews руководство оценивало в $20-30 млн, но в ценах 2013 года (650-980 млн рублей при среднегодовом курсе в 32,7 рубля).

Сумма огромная, но, судя по тому, что рассказывают сотрудники телеканала о подходе руководства к расходам, вполне реальная. «Life не экономил на материалах, не старался найти менее требовательных поставщиков, – вспоминает сотрудник режиссерского отдела. – Студия 100 ТВ доработала до 27 февраля 2015 года, после чего ее начали ломать. Дизайн новой студии согласовывали в Москве, сотрудникам телеканала приходилось убеждать столичное руководство в том, что часть его идей невыполнима. Самое обидное, что в итоге по части геометрии пришли практически к той же концепции, что была раньше — то же разделение на несколько пространств, длинная разделительная стенка и т. п». Собеседник «Фонтанки» утверждает, что вложения не оправдали себя — и не потому, что проект сейчас сворачивается. К примеру, уже в 2015 году казалось странным, что вещание из студии идет в формате HD, хотя при ретрансляции с телебашни его качество неизбежно ухудшалось и телезрители получали привычную среднюю картинку. Обычно в HD вещают кабельные или интернет-каналы — и именно на сеть, судя по всему, изначально рассчитывало руководство.

Эфирное вещание Life78 было запущено на частоте 100 ТВ с 5 октября 2015 года, через несколько месяцев после смерти Олега Руднова, предыдущего главы Балтийской медиагруппы. С приходом в холдинг Арама Габрелянова были закрыты газеты «Смена», «Вечерний Петербург» и «Невское время». В ноябре прошлого года выяснилось, что медиахолдинг News Media закрывает почти все региональные филиалы телеканала Life. В декабре 2016 года было прекращено вещание радиостанции «Балтика», а также студийное вещание Life78, что сопровождалось массовыми сокращениями. На этой неделе стало известно, что телеканал сокращает порядка 200 человек и меняет концепцию — теперь эфир будет заполняться преимущественно за счет федерального вещания, а петербургская редакция будет осуществлять региональные «врезки».

Николай Кудин, "Фонтанка.ру"