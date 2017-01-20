В Петербурге задержан подозреваемый в попытке совратить несовершеннолетнюю через Интернет

Мужчину задержали после развратной интернет-переписки с несовершеннолетней в Петербурге. Следственный комитет России сообщает о возбуждении уголовного дела сразу по двум статьям Уголовного кодекса.

Как сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу, 22-летний задержанный мужчина может быть причастен к переписке с 14-летней жительницей Северной столицы. По версии следствия, общаясь с девочкой в Интернете, он пытался склонить ее к половым отношениям и угрожал распространить фотографии потерпевшей в обнаженном виде.

Уголовные дела возбуждены по статьям 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера) и 135 УК РФ (развратные действия).

Расследование дела продолжается.