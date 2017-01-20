Как победить СКА

«Йокерит» приехал в гости к СКА и наглядно показал, как сейчас можно обыграть безоговорочного лидера чемпионата. Нужно для этого немного: чуть гордости и щепотку грязи – вот и весь рецепт.

С 19 января для СКА начался отсчет до окончания регулярного чемпионата КХЛ. Армейцам с Невы предстояло провести 51-й из 60 матчей регулярки: в гости к СКА приехал финский клуб «Йокерит». Один раз, 5 января, им уже удалось обыграть армейцев.

Назначение Олега Знарка на пост главного тренера СКА перед стартом сезона одновременно обнадеживало и пугало. Давно во главе петербуржцев не было тренера подобного масштаба, за плечами которого два Кубка Гагарина. С другой стороны, Знарок параллельно возглавлял сборную России и по ходу сезона ему предстояло несколько раз отвлекаться на национальную команду, в том числе, почти на весь сентябрь уехать с ней в Канаду ради Кубка мира. Однако в итоге получилось все не так уж и страшно. На время Кубка мира Знарка в СКА почти без потери в результате сменил многоопытный Петр Воробьев из «СКА-Невы», выступающей в ВХЛ (второго дивизиона отечественного хоккея). Последующие уже не столь продолжительные командировки в сборную прошли вообще незаметно.

Уже сейчас можно говорить, что нынешний регулярный сезон – один из лучших, если не самый лучший (это будет зависеть от итогового результата) в истории СКА. Слегка забуксовав на старте (если так можно сказать про четыре поражения в десяти матчах), дальше петербуржцы набрали такую мощь, что страшно стало уже всем остальным. Чего только стоят 15 победных матчей подряд – рекордная серия в истории клуба. В какой-то момент болельщики других команд (а вслед за ними и некоторые журналисты) стали всерьез обсуждать идею с отправкой СКА в НХЛ, объясняя это тем, что реальных соперников у петербуржцев в КХЛ не осталось.

Однако спад все-таки наступил. Вслед за победной серией наступила четырехматчевая проигрышная. Но даже здесь каждый матч заканчивался с разницей всего в одну шайбу. За одну из тех неудач ответственность несет как раз «Йокерит» (2:3, 5 января). К новому матчу с «джокерами» СКА опять подошел в тонусе: 6 побед подряд.

СКА лидирует почти по всем фронтам и с большим отрывом: в турнирной таблице, по забитым голам, по пропущенным (в том смысле, что пропустили меньше всех, это главный успех Знарка), по коэффициенту полезности у игроков (топ-10 КХЛ по этому показателю сплошь армейский). Выглядит это и впрямь пугающе. И все-таки побеждать СКА можно. И как это сделать, во второй раз за неполный месяц показал «Йокерит».

СКА по своему обыкновению начал встречу очень мощно. Ураганные атаки на ворота «Йокерита» накатывали друг за другом. Две из них закончились голами Ковальчука. СКА привык издеваться над соперниками, смотреть на них свысока. Время от времени проявляется это не только в игровом преимуществе: после первой шайбы Ковальчук проехался вдоль скамейки «Йокерита» и, размахивая клюшкой, что-то прокричал в их сторону. Это «что-то» очень не понравилось главному тренеру «джокеров», бывшему наставнику СКА Юкке Ялонену. Обычно спокойный финский специалист вышел из себя и принялся кричать на Ковальчука, подзывая его к себе. Тот приглашение не принял и, довольный, уселся рядом с партнерами.

– После того, как он отпраздновал гол у нашей скамейки, у меня появились вопросы к нему, – дипломатично прокомментировал эпизод после матча главный тренер финской команды. – Но поговорить нам не дали.

Наверное, это и был переломный момент в матче, даже с учетом того, что вскоре Ковальчук счет удвоил. Что-то произошло в раздевалке «Йокерита» в перерыве между первым и вторым периодом. Возможно, уязвленному Ялонену удалось достучаться до гордости финских хоккеистов. На лед на вторую двадцатиминутку он вывел совсем другую команду. Очень злую. Хоккеисты СКА быстро ощутили эту перемену. «Йокерит» стал играть жестче, местами даже грубо и грязно. Армейцы поддались настроению и сами стали отвлекаться на стычки. Вот тут-то ловушка и захлопнулась. Как оказалось, достаточно вывести из себя пару-тройку игроков Знарка, и машина под названием СКА начинает ломаться сама собой. За три стартовые минуты второго периода «Йокерит» отыгрался, а чуть позже вышел вперед. Занервничал вратарь армейцев Микко Коскинен: как минимум вторую шайбу он должен был вытаскивать из ворот. Занервничал защитник Дмитрий Юдин (один из трех игроков СКА с отрицательным коэффициентом полезности за сезон), из-под которого забивали второй и третий гол. Даже магия волшебника Павла Дацюка в этот раз сыграла против него самого: четвертый гол влетел в ворота Коскинена после рикошета от клюшки армейского капитана. После такого занервничали и все остальные. Атаки СКА стали разваливаться с такой же частотой, с какой поначалу они сметали оборону «Йокерита».

Вернуться в игру СКА так и не смог. В третьем периоде петербуржцы пропустили пятую шайбу и едва не пропустили шестую в пустые ворота, когда Знарок за две минуты до конца встречи поменял все равно ни на что не годного в этой игре Коскинена на шестого полевого.

– Безусловно, сейчас я очень доволен, потому что мы победили лучшую команду лиги, – Ялонен даже не пытался быть скромным на послематчевой пресс-конференции и имел на это полное право. – Очень хорошо, что «Йокерит» продолжал бороться, что мы смогли собраться. В начале второго периода мы были особенно эффективны в атаке. Я очень доволен и горжусь этой победой.

А вот Знарок был зол. На вопросы он отвечал коротко и сквозь зубы.

– Отвратительная игра в обороне, этим все и сказано, – коротко выдал свое видение игры главный тренер СКА.

– Может, СКА выбила из колеи грубая игра соперника? – пытаюсь подсказать Знарку.

– Совершенно нет, мы тоже играли жестко и грубо в каких-то моментах, – и его лицо озарила хищная улыбка.

Уже после матча стало известно, что СКА хоть и проиграл, но обеспечил себе победу в дивизионе Боброва. Из всех клубов КХЛ на такое способны только армейцы с Невы.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»