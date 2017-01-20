В Парголово рабочий упал в шахту лифта

В Петербурге проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего на стройке.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, трагедия произошла утром 19 января на территории строительного объекта на проспекте Энгельса в Парголово. Во время строительных работ 25-летний рабочий упал в шахту лифта. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

По данному факту следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК РФ по Петербургу проводится доследственная проверка.