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20.01.2017 11:35

В Парголово рабочий упал в шахту лифта

В Петербурге проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего на стройке.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, трагедия произошла утром 19 января на территории строительного объекта на проспекте Энгельса в Парголово. Во время строительных работ 25-летний рабочий упал в шахту лифта. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

По данному факту следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК РФ по Петербургу проводится доследственная проверка.

 

 


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