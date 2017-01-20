Во время подводной охоты на Дудергофском озере пропал мужчина

Жителя Петербурга, который днем 19 января отправился на озеро в Красносельском районе, разыскивает полиция. На берегу была обнаружена машина пропавшего.

Как стало известно «Фонтанке», любитель экстремального отдыха пропал на Дудергофском озере в ночь на 20 января. По предварительной информации, родственники 56-летнего мужчины сообщили полиции, что он уехал на подводную охоту около половины второго дня 19 января. В какой-то момент мужчина перестал отвечать на телефон, и тогда его супруга обратилась за помощью к знакомому. Приехавший к озеру молодой человек обнаружил пустую машину – сам рыбак исчез. Жена пропавшего приняла решение обратиться в полицию.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия и продолжают поиски мужчины.