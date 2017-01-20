Киев рассчитывает вернуть Донбасс в этом году

Украинские власти рассчитывают вернуть неподконтрольную часть Донбасса в этом году, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в эфире украинского "5 канала".

По его словам, он верит, что "деоккупация" начнется в этом году, хотя "нет оснований стопроцентно утверждать, что это произойдет".

"…Сейчас разрабатывается дорожная карта возвращения. Мы должны быть готовы, что когда украинские органы власти будут возвращаться туда, все должны быть готовы к этому процессу", — сказал украинский министр.

Как заявил Черныш, у Киева есть целый ряд проблем по возвращению Донецкой и Луганской народных республик. Сейчас в Киеве не знают о том, что происходит в самопровозглашенных республиках, и не имеют плана перерегистрации местных жителей.

Напомним, 17 января министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что пограничники должны быть готовы к "деоккупации" территорий ДНР и ЛНР. Как рассчитывает Аваков, в 2017-м пограничники должны будут взять под контроль участок российско-украинской границы в районе Донбасса.

Ранее он сообщал, что Киев проведет "деоккупацию" Донбасса в ближайшие два года. При этом президент Украины Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что у проблемы Донбасса не существует военного решения.

В апреле 2014 года киевские власти начали операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.