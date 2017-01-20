Facebook выплатил российскому хакеру $40 тыс. за найденную уязвимость

Социальная сеть Facebook выплатила российскому хакеру Андрею Леонову рекордный гонорар за найденную уязвимость. Об этом Леонов сообщил в своем блоге.

Россиянин обнаружил в программном обеспечении соцсети ошибку, которая с помощью специальной картинки позволяла запускать на ее серверах произвольный код. Для этого необходимо было воспользоваться уязвимостью в сервисе ImageMagick, предназначенном для быстрого масштабирования и конвертации изображений в новостной ленте Facebook.

Леонов случайно наткнулся на ошибку во время тестирования стороннего сервиса, изучил ее и представил всю необходимую информацию техническим службам Facebook, которые устранили уязвимость в ноябре 2016 года. В итоге соцсеть выплатила хакеру вознаграждение в 40 тысяч долларов. В 2014 году рекордную сумму в 33,5 тысяч долларов получил от Facebook специалист по кибербезопасности Реджинальдо Сильва.

С 2015 года Андрей Леонов работает специалистом по безопасности в компании SEMrush. Он также является активным пользователем блог-платформы для хакеров Hackerone.