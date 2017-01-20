Жители Нью-Йорка вышли на улицы: репортаж "Фонтанки"

Очевидец прислал в редакцию "Фонтанки" свой репортаж с улиц Нью-Йорка, где сотни людей протестуют против политики избранного президента.

Американцы, не согласные с избранием Дональда Трампа на пост президента страны, вышли на демонстрации:

Как ранее сообщала "Фонтанка", в митингах участвуют не только простые американцы, но и звезды кино и даже сам мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Вместе с ним выступили Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин и Майкл Мур, передает The Hollywood Reporter.

Сама же церемония инаугурации пройдет сегодня, 20 января. Ожидается, что на ней будут присутствовать более 800 тысяч человек.